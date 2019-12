UK: a novembre prezzi al consumo salgono, prezzi alla produzione si contraggono

A novembre l’inflazione misurato sui prezzi al consumo registra un aumento dello 0,2% su base mensile, in linea con le stime ed in miglioramento rispetto la precedente contrazione dello 0,2%; su base annua il dato è salito dell’1,5%, in linea alla rilevazione di ottobre e leggermente superiore alle stime.

I prezzi alla produzione hanno invece registrato una contrazione mensile dello 0,3%, peggiore delle attese di aumento dello 0,1% e rispetto la precedente contrazione dell’1,1%; su base tendenziale l’inflazione misurata sui beni aziendali si flette del 2,7%, in miglioramento rispetto il precedente tonfo del 5% ma peggiore del calo atteso a -2,5%.