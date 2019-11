Uber: rosso da $1,16 mld nel terzo trimestre 2019

Nel terzo trimestre 2019 Uber ha contabilizzato ricavi per 3,81 miliardi di dollari, in aumento del 29,6% rispetto ai 2,94 miliardi del pari periodo dello scorso anno; il consensus stimava invece un fatturato inferiore, e pari a circa 3,6-3,69 miliardi.

Nonostante il solido giro d’affari, il colosso che fornisce servizi di trasporto auto mediante apposita APP, nel periodo in esame, ha registrato una perdita netta di 1,16 miliardi di dollari, in peggioramento rispetto al rosso di 986 milioni registrati nel terzo trimestre 2018; in termini unitari la perdita è di 0,63 dollari per azione, inferiori agli 0,83 dollari stimati dal mercato.

Circa l’outlook per il 2019 Uber ha rivisto al rialzo le stime, e l’esercizio dovrebbe chiudersi con perdite per 2,8-2,9 miliardi di dollari, in miglioramento di circa 250 milioni rispetto alle attese precedenti.