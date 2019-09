Triboo: nel primo semestre 2019 aumentano ricavi ma diminuisce gestione operativa

Triboo archivia la prima metà del 2019 con ricavi in aumento; diminuisce però la gestione operativa.

Conto economico primo semestre 2019

Triboo nei primi sei mesi del 2019 ha contabilizzato ricavi consolidati per 37,6 milioni, in crescita del 10,7% rispetto ai 33,9 milioni dell’analogo periodo del 2018, trainati dalla crescita organica della Divisione Digitale e di quella Media.

L’Ebitda del gruppo è risultato pari a 3,5 milioni, in flessione del 30,2% rispetto ai 5 milioni del primo semestre 2018, che aveva beneficiato degli effetti positivi delle poste non ricorrenti per 1,6 milioni.

Il margine sui ricavi è sceso al 9,2% ( conseguendo una flessione di -540 punti base). L’Ebitda adjusted, depurato dalle poste non ricorrenti, si è attestato a 3,8 milioni, rispetto ai 3,4 milioni del corrispondente periodo del 2018.

L’Ebit registra un saldo negativo di circa 0,3 milioni (positivo per 1,9 milioni nel 1H 2018), dopo aver contabilizzato ammortamenti per 3,6 milioni (+21,7%) e accantonamenti più che raddoppiati a 0,2 milioni; nei primi sei mesi del 2018 era positivo per 1,9 milioni.

Il semestre si chiude con una perdita netta di competenza dei soci pari a 183 mila euro, a fronte di un utile netto di 1,25 milioni nell’analogo periodo del 2018.

Il risultato netto consolidato adjusted è invece positivo per 0,7 milioni, rispetto al deficit di 0,045 milioni del pari periodo 2018.