TraWell: nel primo semestre 2019 aumentano ricavi ma scende gestione operativa

Nei primi sei mesi del 2019 aumentano i ricavi (+23%) ma diminuisce gestione operativa ed Utile netto. Influiscono i consolidamenti.

Conto economico primo semestre 2019

Nel periodo gennaio-giugno 2019 sono stati contabilizzati ricavi per 22,42 milioni, in progresso del 23% rispetto ai 18,29 milioni del pari periodo del 2018. Tale dinamica deriva dalla inclusione dei fatturati delle società controllate Pack&Fly (consolidata lo scorso anno, per un fattore tecnico, solo nei margini e non nel fatturato) e Care4Bag (acquisita nel secondo semestre dell’anno).

L’Ebitda è sceso da 3,02 milioni agli attuali 1,06 milioni, riscontrando una flessione annua del 64,9%. L’Ebitda adjusted (ossia al netto di componenti non ricorrenti) si attesta a circa 2,3 milioni di euro, in riduzione di 0,7 milioni di euro (- 23,0%) rispetto al periodo gennaio-giugno 2018.

L’Ebit scende da circa 2,6 milioni a 0,2 milioni, evidenziando una contrazione di addirittura il 92%. Il dato adjusted rivela una brusca flessione, sebbene meno marcata, da 2,6 a 1,5 milioni (-42,3%).

L’utile netto del periodo registra infine un valore di 1 milioni, risultando in contrazione del 47% rispetto ai circa 1,9 milioni contabilizzati nel pari periodo del 2018

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al 30 giugno 2019 la posizione finanziaria netta presenta un saldo negativo di 5,19 mln, registrando un aumento rispetto al debito netto di 1,79 milioni a fine dicembre 2019.

Outlook

Alla luce dei risultati conseguiti il management ritiene di poter conseguire, per il 2019, i target economico-finanziari comunicati nel piano industriale approvato a novembre 2018.