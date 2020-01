TraWell Co tonica a piazza affari, vinta gara per l’aeroporto di Varsavia

TraWell tonica in borsa, segnando un rialzo del 2,11% a 39 euro a seguito della vittoria della gara per la fornitura della propria attrezzatura all’aeroporto di Varsavia

In particolare l’azienda, precedentemente denominata Safe Bag e fondata da Rudolph Gentile, leader nel mondo nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha annunciato di aver vinto la gara per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l’Aeroporto Internazionale di Varsavia (Warsaw Frédéric Chopin Airport) con inizio delle attività a partire dal prossimo 1° marzo e con durata a tempo indeterminato.

Lo scalo di Varsavia è il più importante della Polonia con circa 18,5 Milioni di passeggeri (cumulati) nel 2019, in crescita del 5% rispetto al 2018.

TraWell co nel 2019 aveva annunciato l’uscita anticipata dall’aeroporto di Varsavia a causa della eccessiva onerosità nata dalla aggiudicazione di una seconda postazione ad un altro operatore.

Per questo l’Aeroporto di Varsavia ha indetto una procedura di gara per la ri-assegnazione del

punto vendita nel Terminal principale abbondonato da TraWell Co. Quest’ultima è risultata tuttavia di nuovo aggiudicataria, grazie ai contenuti qualitativi del servizio espressi e garantendo un ammontare minimo mensile pari ad 1/5 di quello precedentemente corrisposto.