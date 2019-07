TraWell: aggiudicata la fornitura dei propri servizi nell’aeroporto di Krasnoyarsk

TraWell, precedentemente Safe Bag, leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, rende noto che la propria controllata Wrapping, acquisita nel corso dell’operazione PackandFly, ha ricevuto conferma di aggiudicazione per la fornitura, per i prossimi 5 anni a partire dal presente mese di luglio, della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l’aeroporto siberiano di Krasnoyarsk.

Si ricorda che l’aeroporto di Krasnoyarsk è uno degli scali più importanti della Siberia, con circa 2,5 milioni di passeggeri nel 2018 stabili nei primi 5 mesi del 2019.