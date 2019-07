Trading alert: AudioCodes Ltd, analisi tecnica e dei fondamentali

AudioCodes Ltd., società israeliana quotata sul Nasdaq, progetta, sviluppa e vende soluzioni VOIP (Voice over IP), VoIP convergenti, soluzioni di rete dati e applicazioni per comunicazioni unificate aziendali. Tra i prodotti dell’azienda sono inclusi, tra gli altri, telefoni IP, controller di frontiera di sessione (SBC), gateway multimediali, router aziendali multi-servizio e, in generale, tutto ciò che riguarda il mondo della comunicazione Voip.

La società ha una capitalizzazione di mercato di 507,25 milioni di dollari e fa dunque parte della famiglia delle Small Cap. Negli ultimi tempi AudioCodes sta battendo tutte le attese degli analisti.

I numeri di AudioCodes

La società, attualmente, ha un ottimo equilibrio patrimoniale – finanziario e un ottima solvibilità. Essa è in grado di far fronte ai suoi debiti a breve termine (1 anno) e a lungo termine (oltre l’anno), con le sole disponibilità liquide e le altre attività a breve termine (crediti a breve e rimanenze).

Immobilizzazioni 96.99 M Attivo Circolante 125.99 M

Patrimonio Netto 95.88 M Passività a lungo termine 53.88 M Passività a breve termine 72.91 M

Redditività

I principali indici di redditività sono tutti positivi:

Roe (ttm) 15,20 %

Roa (ttm) 7,50 %

Roi (ttm) 13,20 %

Stessa cosa per gli Indici finanziari:

Quick Ratio = 1.40

Current Ratio = 1.70

Total Debt / Equity = 0.06

A parte un calo degli utili registrato nel 2017, negli ultimi anni, sia il fatturato che il reddito netto sono cresciuti notevolmente:

2015 2016 2017 2018 Fatturato 139,76 M 145,57 M 156,74 M 176,22 M Reddito Netto 0,37 M 16,24 M 4,03 M 13,49 M

Da segnalare, inoltre, un P/E, ad oggi (23 luglio 2019), di 33,7, superiore alla media del suo settore (29,4). Questo, a mio avviso, non dovrebbe scoraggiare un eventuale investimento, anzi, in una logica di “Growth Investing” (strategia di investimento focalizzata su società che mostrano segnali di crescita superiori alla media), un P/E alto mostra un buon interesse da parte degli investitori.

In data 23/07/18 sono stati rilasciati i dati relativi al secondo trimestre del 2019:

I dati, estremamente positivi, da evidenziare sono 2: Fatturato e EPS (utili per azione) in crescita rispetto al trimestre precedente, ma soprattutto rispetto a quanto previsto dagli analisti:

Ricavi Ricavi previsti EPS EPS previsti 49,5 M 47,9 M 0,22 0,18

Shabtai Adlersberg, Presidente e Amministratore delegato di AudioCodes ha dichiarato: “Continuiamo a godere di una forte crescita nei mercati globali. Siamo in forte sviluppo sul fronte di tutte le nostre linee di business, continuiamo ad espandere la nostra attività dimostrando una migliore efficienza finanziaria e operativa. Il nostro piano finanziario per la prima metà del 2019 è stato notevolmente soddisfatto, siamo fiduciosi nella nostra capacità di sovraperformare il nostro piano iniziale anche per il resto dell’anno e di generare ricavi e redditività più elevati rispetto a quanto precedentemente annunciato”.

Analisi Tecnica

Da un punto di vista tecnico, il titolo è in una fase di trend rialzista ormai da luglio 2015, con massimi e minimi crescenti da dove è possibile tracciare una trend-line che rappresenta tutt’oggi un supporto estremamente valido. Da luglio 2018 il trend di fondo ha subito una netta accelerazione al rialzo, portandosi sopra la sua media semplice a 200 periodi, segno della sua forza.

Nelle ultime sedute, il titolo si trova in fase di accumulazione da dove è possibile tracciare un classico “triangolo ascendente” con una resistenza in area 17,30.

Nella giornata di ieri, successivamente al comunicato dei risultati del secondo trimestre, il titolo ha dato un chiaro segnale d’acquisto. Come si vede dal grafico, si è formata una classica candela rialzista cosiddetta “Long White Candle” che apre in gap-up a 17,50 e chiude a 18,09, con una variazione del + 9,97 % rispetto alla chiusura del giorno precedente e accompagnata da volumi molto alti, superiori alla media.

In conclusione, ad oggi si può affermare che la AudioCodes Ltd sembrerebbe avere le carte in regola per considerare un eventuale acquisto delle sue azioni.

Ovviamente, questo titolo potrebbe essere soggetto ad una elevata volatilità e, dunque, proprio per le sue caratteristiche, non propriamente adatto ai meno esperti di trading.

Quest’articolo è da considerarsi ai soli fini informativi e non intende essere in alcun modo una raccomandazione d’investimento.