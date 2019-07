Tim: Moody’s conferma rating ma rivede l’outlook a negativo

L’agenzia di Rating Moody’s ha confermato il rating Ba1 di Tim ma ha rivisto l’outllok a negativo.

Dalla nota si legge che il contesto in cui opera Tim è fortemente competitivo e con alta leva finanziaria, anche se sottolinea l’impegno della società guidata da Gubitosi a ridurla. Inoltre i lavori per la “potenziale fusione della rete fissa di TIM con Open Fiber, l’accordo di condivisione del network con Vodafone e altre possibili misure per migliorare la forza del merito di credito sono operazioni positive e

riflettono la determinazione del management”.