Tim: denaro sul titolo (+1,9%) a causa di rumors sul caso Open Fiber

Continuano i rumors circa l’operazione d’integrazione di Open Fiber con Guibitosi che, nel convegno della Fistel Cisl -patrocinato da Agcom-, “Vocazione reti”, ha definito “fantasiose” le indiscrezioni e le ricostruzioni sul progetto di rete unica. L’attesa è quindi rivolta all’assemblea del Cda di Tim, prevista per il 27 giugno, in cui si discuterà dell’accordo; tuttavia, per avere più dettagli occorrerebbe aspettare il primo agosto.

Intanto il Titolo Tim viaggia in rialzo dell’1,9% ad un prezzo di circa 0,47 euro per azione