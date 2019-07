Tim: cessioni data center smentite da Gubitosi.

Ieri il quotidiano La Repubblica ha parlato di un piano di dismissioni da 2 miliardi fra cui rientrerebbe anche la cessione dei data center.

L’Ad Luigi Gubitosi ha invece smentito queste indiscrezioni su data center che, insieme al segmento del credito al consumo, secondo alcune fonti stampa non arriverebbero neanche ad 1 miliardo. Tuttavia, in merito al credito al consumo, una conferma arriva sulla volontà di creare una joint venture con un partner industriale.

Infine l’AD sarebbe motivato a concludere, entro la fine di luglio, l’accordo con Vodafone sulle torri di trasmissioni, prima del Cda di Tim in cantiere per l’1 agosto. Nell’operazione rietra anche Inwit, società quotata attiva nelle infrastrutture per le tlc e controllata al 60% da Tim.