TIM: BEI sostiene piano 5G, JP Morgan aumenta TP

Il piano di investimenti di TIM per le infrastrutture destinate alla telefonia mobile viene sostenuto della Banca europea per gli investimenti (BEI) con un prestito a sei anni di 350 milioni di euro, firmato oggi a Roma dal Vicepresidente di BEI, Dario Scannapieco, e dall’Amministratore Delegato di TIM, Luigi Gubitosi.

La finalità del progetto è la realizzazione di connessioni per la rete telefonica mobile di ultima generazione più veloci, capienti e che raggiungano la quasi totalità della popolazione e delle imprese italiane.

Il progetto finanziato riguarda sia l’implementazione del 5G, annunciata da TIM lo scorso giugno, sia il

potenziamento della rete mobile esistente, utilizzando la tecnologia 4G/LTE (Long Term Evolution). In tal modo verrà completata la copertura 4G outdoor per le connessioni mobili ultraveloci nel biennio 2019-2020. Si avrà inoltre un sensibile aumento della capacità della rete di far fronte alla forte crescita del traffico, con velocità massime di navigazione 5G fino a 2 Gbps in download. Allo stesso tempo, gli investimenti faciliteranno anche l’espansione dei servizi commerciali a banda larga 5G e 4G/LTE in tutto il territorio italiano, comprese le soluzioni di accesso wireless fisso.

Sul totale degli investimenti previsti da TIM, il 30% è destinato al Sud Italia.

A tale buona notizia si aggiunge il fatto che JP Morgan abbia confermato la raccomandazione overweight sul titolo, nonché incrementato il target da 0,67 a 0,71 euro.