Tiffany acquisita da LVMH per €14,7 milioni

Finalmente è ufficiale, dopo circa un mese di contatti e trattative, il gruppo leader nel lusso LVMH ha raggiunto un accordo per acquisire il celebre marchio Tiffany.

Ne danno notizia stamane le due società interessate, precisando che LVMH acquisirà Tiffany per 135 dollari ad azione, equivalenti a 16,2 milioni di dollari (14,7 milioni di euro).

Questo il commento di Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato di LVMH: “Siamo lieti di avere l’opportunità di dare il benvenuto a Tiffany, un’azienda con un patrimonio senza pari e una posizione unica nel mondo della gioielleria globale, nella famiglia LVMH. Abbiamo un immenso rispetto e ammirazione per Tiffany e intendiamo sviluppare questo gioiello con la stessa dedizione e impegno che abbiamo applicato a ciascuna delle nostre Maison. Saremo orgogliosi di avere Tiffany al fianco dei nostri marchi iconici e non vediamo l’ora di assicurarci che Tiffany continui a prosperare per i secoli a venire. ”