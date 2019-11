Tesla: nonostante flop presentazione ricevuto numero considerevole di ordini

Nonostante il Flop alla presentazione del Tesla Cybertruck il marchio avrebbe già registrato un numero considerevole di ordini.

Durante il lancio del nuovo e futuristico Pick Up, il vetro rinforzato che doveva essere uno dei fari di punta del veicolo si è frantumato.

La notizia ha determinato un tonfo del 6,14% del titolo, portando la quotazione a 333,04 dollari per azione sul Nasdaq.

Nonostante ciò il Ceo Elon Musk su Twitter domenica avrebbe annunciato di aver rievuto 200 mila ordini, mentre in precedenza ne aveva dichiarati 146.000 per il nuovo Pick Up elettrico, la cui produzione è attesa a partire dalla fine del 2021.