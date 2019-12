Terna: siglato accordo per acquisire 90% di Brugg Kabel, titolo tonico

Terna comunica di aver siglato oggi un accordo per l’acquisizione del 90% di Brugg Kabel AG (Gruppo Brugg), uno dei primari player europei nel settore dei cavi terrestri, attivo nella progettazione, sviluppo, realizzazione, installazione e manutenzione di cavi elettrici di ogni tensione ed accessori per cavi ad alta tensione.

Il corrispettivo, che verrà definito in sede di closing, è di circa 13 milioni di euro in termini di Equity Value per il 90%, e verrà finanziato interamente con risorse proprie. Il closing dell’operazione è previsto nel corso del primo trimestre del 2020 ed è subordinato al verificarsi di alcune condizioni sospensive quali la comunicazione all’Autorità Antitrust italiana.

L’acquisizione di Brugg Kabel consentirà a Terna di dotarsi di un centro di eccellenza per la ricerca, lo sviluppo e il testing in una delle tecnologie core per il TSO, come quella dei cavi terrestri.