Tenaris: nel terzo trimestre 2019 i numeri scendono più delle stime

Tenaris archivia il terzo trimestre 2019 con numeri in calo più di quanto stimato dagli analisti; anche nei primi nove mesi la dinamica appare la stessa, seppur più leggera rispetto alle contrazioni del trimestre. Al mercato non piacciono i risultati, ed il titolo scende del 2,37% a 9,14 euro per azione

Conto economico terzo trimestre 2019

Il fatturato è sceso del 7%, passando da 1,9 miliardi a 1,76 miliardi di dollari (consensus a 1,78 miliardi), in conseguenza al rallentamento dell’attività in America (USA e Argentina); rispetto al secondo trimestre il fatturato si è ridotto dell’8%.

L’Ebitda è sceso del 18% a 322 milioni di dollari, risultando moderatamente al di sotto dei 337,6 milioni stimati dagli analisti. Sulla stessa scia, il risultato operativo si è contratto del 28%, scendendo da 258,5 milioni a 187,12 milioni di euro, in conseguenza alla riduzione dei prezzi e all’impatto della fermata di alcuni impianti per manutenzione; gli analisti aspettavano un Ebit più consistente di 214 milioni.

In forte calo anche l’utile netto, più che dimezzato (-57%) da 246,93 milioni a 106,55 milioni di dollari, risultando nettamente inferiore alle stime di 179,3 milioni.

Conto economico primi 9 mesi 2019

Nei primi nove mesi del 2019 i ricavi sono ammontati a 5,55 miliardi di dollari, in linea al giro d’affari ottenuto nel pari periodo dello scorso esercizio. Il risultato ha beneficiato della crescita dei prezzi dei prodotti (+6%), che ha bilanciato la diminuzione dei volumi (-6%). Tenaris ha precisato che il giro d’affari è cresciuto in tutte le aree in cui il gruppo è presente, ad eccezione del Medio Oriente e dell’Africa (-11%).

Il risultato operativo di Tenaris si è ridotto del 2% da 693,13 milioni a 680,62 milioni di euro.

Infine l'utile netto è sceso del 9%, passando

L’utile netto è sceso del 9%, passando da 650,24 milioni agli attuali 590,91 milioni di dollari.

Situazione patrimoniale e finanziaria

A fine settembre la posizione finanziaria netta era positiva per 964 milioni di dollari, rispetto ai 485 milioni di inizio anno, nonostante l’uscita di 331 milioni di euro per il pagamento del dividendo staccato a maggio.

Infine, le attività operative di Tenaris hanno prodotto un cash flows di 1,26 miliardi di dollari, mentre gli investimenti totali sono ammontati a 270 milioni.

Dividendo

Il management di Tenaris ha confermato la distribuzione di un acconto sul dividendo 2020 relativo all’esercizio 2019. L’ammontare della cedola è stato fissato a 0,13 dollari per azione, corrispondente ad un controvalore complessivo di 153 milioni. Il dividendo verrà staccato lunedì 18 novembre 2019 e messo in pagamento il 20 novembre.