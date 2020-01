Tenaris: acquisita IPSCO Tubulars da PAO TMK

Tenaris ha comunicato di aver completato l’acquisizione di IPSCO Tubulars, un produttore statunitense di tubi in acciaio, da PAO TMK. Il prezzo di acquisizione è stato di 1.067 milioni di dollari (di cui circa $ 220 milioni di capitale circolante). Il bilancio di IPSCO e i risultati delle operazioni verranno consolidati nel bilancio di Tenaris a partire dal primo trimestre 2020.

A seguito del perfezionamento della transazione le parti hanno siglato un accordo di distribuzione principale di 6 anni in base al quale, a partire dal 2 gennaio 2020, Tenaris sarà il distributore esclusivo di OCTG e prodotti per tubazioni di linea TMK negli Stati Uniti e in Canada.

La rete industriale e di servizio degli Stati Uniti esistente di Tenaris – situata principalmente nel sud – è completata dalle strutture dell’IPSCO situate principalmente nelle regioni centro-occidentali e nord-orientali del paese. Il negozio siderurgico IPSCO di Koppel, in Pennsylvania, è il primo di Tenaris negli Stati Uniti, offrendo l’integrazione verticale attraverso la produzione interna di una parte rilevante delle sue esigenze di barre d’acciaio. Il suo mulino di Ambridge, in Pennsylvania, aggiunge un secondo impianto di produzione senza soluzione di continuità e integra lo stabilimento senza saldatura di Tenaris a Bay City, in Texas.