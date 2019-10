Svolta Brexit: ok del Labour alle elezioni anticipate

Ennesima sorpresa sul fronte Brexit, dopo che ieri è stata bocciata la mozione proposta dal governo per indire elezioni generali anticipate.

Il partito laburista avrebbe infatti deciso di dare il via libera alle elezioni anticipate per il prossimo 12 dicembre 2019. A riferire la notizia diverse fonti stampa, fra cui la BBC, anche se non si conoscerebbero le condizioni poste al “si” dall’opposizione guidata da Jeremy Corbyn.

E la notizia è stata confermata dallo stesso Corbyn che avrebbe dichiarato: “Io ho costantemente detto che noi eravamo pronti alle elezioni a patto che una Brexit no deal fosse fuori dal tavolo”. “Lanciamo la più ambiziosa e radicale campagna che il nostro Paese abbia mai visto per un vero cambiamento”.

Il partito laburista vorrebbe inoltre presentare un paio di emendamenti : uno per ottenere l’anticipo della data al 9 dicembre e uno per allargare la platea elettorale a 16enni e 17enni.