Svezia: Riksbank alza il costo del denaro.

Dopo un lungo periodo di tassi negativi finalmente la Svezia procede ad una leggera stretta monetaria. In particolare la Sveriges Riksbank ha alzato i tassi d’interesse di 25 punti base, dal -0,25% allo 0% come da attese.

Nella nota dell’istituto viene rimarcato il fatto che come nelle altre economie, anche in quella svedese si è verificato un rallentamento della crescita, crescita che è stata tuttavia forte negli anni precedenti, ed accompagnata da un solido mercato del lavoro.

L’inflazione rimane vicina al target del 2%.

Dato che le prospettive economiche e d’inflazione sono sostanzialmente invariate, il tasso di pronti contro termine dovrebbe rimanere allo zero per cento anche negli anni a venire. Al contrario e le prospettive economiche e le prospettive di inflazione dovessero cambiare, potrebbe essere necessario adeguare la politica monetaria: aumentare i tassi in caso di miglioramento delle prospettive, o relativo abbassamento in caso di dinamiche dell’economia più deboli di quanto atteso.

La Banca Centrale Norvegese ha deciso invece di lasciare i tassi all’1,5%, rispettando le attese degli analisti.