Svezia e Norvegia confermano tassi su livelli attuali

La Riksbank, banca centrale svedese, ha tenuto il costo del denaro all’attuale livello negativo di -0,25%, come da attese.Dal comunicato si legge che, “come in precedenza, la previsione indica che il tasso di interesse molto probabilmente sarà aumentato a dicembre allo zero per cento”.

La nota poi continua dicendo che “tuttavia, lo sviluppo dell’attività economica e dell’inflazione all’estero e in Svezia nei prossimi anni è molto incerto, ed è quindi difficile dire, al momento, quando sarà opportuno aumentare il tasso di pronti contro termine la prossima volta. Le previsioni per il tasso repo sono state riviste al ribasso e indicano che il tasso di interesse rimarrà invariato per un periodo prolungato dopo l’aumento previsto a dicembre”, prosegue il comunicato.

In modo analogo la Norgesbank, banca centrale norvegese, ha confermato il tasso di policy all’1,5% dopo averlo alzato a settembre di 25 punti base; il dato ha rispettato le attese degli analisti. “L’attuale valutazione del Consiglio di amministrazione sulle prospettive e sull’equilibrio dei rischi suggerisce che molto probabilmente il tasso di politica rimarrà al livello attuale nel prossimo periodo”, ha dichiarato il governatore Øystein Olsen.