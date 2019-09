Sunrise investment firma accordo per acquistare il 52,84% di azioni di risparmio di Italiaonline

Sunrise Investments ha concluso un accordo con un gruppo di azionisti di risparmio di Italiaonline un accordo riguardante l’acquisto da parte di Sunrise di 3595 azioni di risparmio di Italiaonline, pari al 52,84% delle azioni di risparmio in circolazione, per un controvalore 1.400 euro per azione.

Tale operazione è però condizionata all’approvazione, da parte dell’assemblea degli azionisti di risparmio di Italiaonline (in cantiere per il 2 ottobre 2019), della conversione obbligatoria delle azioni di risparmio di Italiaonline in azioni ordinarie.

I Proponenti si sono quindi impegnati a votare a favore della Conversione Obbligatoria, a rinunciare ai contenziosi pendenti oltre che a qualsiasi pretesa futura e, pertanto, in sede assembleare, a conferire mandato al rappresentante comune degli azionisti di risparmio di Italiaonline a rinunciare agli atti di tutti i giudizi pendenti avviati dal rappresentante in nome e per conto della categoria.

La compravendita azionaria sarà regolata entro il nono giorno di mercato aperto successivo alla giornata in cui si sarà verificata detta condizione sospensiva. L’efficacia della compravendita implica l’obbligo di adeguamento del corrispettivo pagato agli azionisti di risparmio aderenti all’OPA lanciata da Sunrise sulla totalità delle azioni di risparmio di Italiaonline e terminata il 12 settembre 2019.