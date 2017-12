Strategie di investimento per il 2018: le difficoltà delle Cassandra

Si chiama Le difficoltà delle Cassandra, un approfondito report che è stato redatto da Carmignac sugli scenari di investimento per il 2018. Nell’analisi, Didier Saint-Georges – managing director Carmignac, ha passato in rassegnata le principali aree geografiche (Europa, Stati Uniti e emergenti) mettendo in poi in evidenza quelle che potrebbero essere le strategia per investire in azioni, obbligazioni e valute. Considerando la specificità di questa sezione di InvestireOggi, il nostro accento sarà posto sui titoli azionari.

Nel report, Carmignac ha ricordato che un anno fa era stata formulata una diagnosi di ripresa economica globale. Questa view, mette subito in evidenza l’analista, “a nostro avviso rassicurante in termini di prospettive dei mercati azionari, ci aveva però fatto temere che, in combinazione con un primo inasprimento monetario da parte della Banca Centrale statunitense, la ripresa avrebbe penalizzato i mercati obbligazionari nel 2017. Non è accaduto. Il ciclo economico ha infatti registrato una ripresa, in misura superiore a quanto ci aspettassimo, che si è addirittura propagata al resto del mondo (i 35 paesi appartenenti all’OCSE si trovano attualmente in fase di espansione). Tuttavia nonostante questo indiscutibile rimbalzo, i mercati obbligazionari sono rimasti totalmente impassibili. Un esempio eloquente è il fatto che al momento il rendimento dei titoli governativi tedeschi si colloca esattamente allo stesso livello del 1° dicembre 2016, pari soltanto allo 0,36%, mentre nel frattempo il tasso di crescita annuale dell’economia tedesca è passato da 1,8% a 2,8%, le principali scadenze politiche nell’Eurozona sono state superate brillantemente, e la BCE ha confermato che a partire dal prossimo gennaio il volume di acquisti di titoli obbligazionari sarà ridotto da 60 a 30 miliardi di euro al mese”

“L’atteggiamento ancora accomodante delle Banche Centrali, a sostegno di una crescita economica globale e in assenza di qualsiasi ripresa dell’inflazione”, prosegue Carmignac, “ha inoltre spinto la fiducia degli investitori a livelli senza precedenti. Da questo punto di vista quest’anno la gestione fortemente indicizzata, per non parlare dell’effetto leva, si è dimostrata ancora vincente, mentre la gestione dei rischi sui mercati è risultata superflua. “Le Cassandra” sono quindi rimaste in difficoltà. Va tuttavia ricordato che nella mitologia greca il problema non era rappresentato dalle previsioni elaborate da Cassandra, che purtroppo si dimostravano esatte, ma dal periodo antecedente la loro manifestazione, durante il quale si riscontravano solo negazione e assenza di segnali premonitori”

“La sfida per il 2018″, prosegue ancora Carmigna, ” è rappresentata dalla view da elaborare sugli sviluppi dell’attuale congiuntura ottimale, tenuto conto del fatto che si troverà in uno stato avanzato del ciclo economico, oltre che delle politiche monetarie finalmente in fase attiva di normalizzazione”.

Per quello che riguarda le strategie di investimento in azioni, Carmignac scrive che “con livelli di esposizione che si avvicinano al livello massimo consentito e una sovraponderazione dei mercati emergenti, la nostra strategia azionaria ha beneficiato della performance positiva registrata dai mercati azionari negli ultimi due mesi. Le dinamiche più significative hanno caratterizzato i mercati emergenti e quello giapponese, mentre i mercati europei hanno leggermente deluso le aspettative subendo una lieve correzione nel mese di novembre. Nonostante i risultati delle imprese europee pubblicati nel terzo trimestre fossero complessivamente positivi, l’assenza di revisioni al rialzo, oltre che i timori per un eccessivo apprezzamento dell’euro, hanno smorzato le velleità degli investitori”.

“In questo contesto – prosegue l’analista – la penalizzazione inferta dal mercato al titolo Altice è risultata molto dura. Malgrado avessimo nettamente ridotto la nostra esposizione a partire dal mese di marzo, la correzione subita dalla quotazione ha comunque penalizzato la performance delle strategie azionarie globali nel mese di novembre. Dal momento che probabilmente le prospettive economiche dovrebbero registrare un picco, attribuiamo maggiore importanza alle valutazioni. Abbiamo pertanto liquidato la posizione in Nvidia, produttore statunitense di semiconduttori impiegati nell’intelligenza artificiale e nei videogiochi, a seguito dell’ottima performance azionaria. Abbiamo invece aperto una posizione in Apple, che presenta una valutazione interessante e il cui successo dell’iPhone X rappresenta un driver di forte crescita. Abbiamo infine approfittato della volatilità del titolo Ryanair per aprire a buon mercato una posizione in questa compagnia aerea, che dovrebbe continuare a sottrarre quote di mercato ai concorrenti storici, grazie al vantaggio competitivo che presenta in termini di struttura dei costi”.

Apple Ryanair sono le tra le azioni più interessanti secondo Carmignac.

Condividi su