STM ha completato l’acquisizione di Norstel per $137,5 mln

STM ha comunicato di aver perfezionato l’acquisizione della totalità di Norstel AB, società svedese operante nella produzione di fettine in carburo di silicio.

In particolare STM avrebbe esercitato l’opzione per acquisire la restante quota del 45% a seguito della transazione iniziale annunciata nel febbraio 2019.

Il corrispettivo totale per l’acquisizione di Norstel è stato di $ 137,5 milioni, finanziato con la liquidità disponibile.

La nota rimarca che Norstel verrà pienamente integrata nelle attività globali di R&S e di produzione di ST. Continuerà a far crescere le sue attività coprendo sia la produzione di fettine in carburo di silicio nudo da 150 mm sia la ricerca e lo sviluppo della produzione da 200 mm, nonché, più in generale, materiali a banda larga.