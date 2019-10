Stati Uniti: Nonfarm Payrolls scendono più delle stime a settembre

Notizie non troppo incoraggianti sul mercato del lavoro statunitense, derivanti dal Job report di settembre.

L’indice Nonfarm payrolls (NFP), che misura la variazione nel numero di salariati nel corso dell’ultimo mese per tutte le attività non agricole, è risultato pari a 136 mila unità, in calo rispetto precedenti 168 mila unità (dato rivisto al rialzo rispetto le 130 mila unità precedentemente comunicate).

Il tasso di disoccupazione è sceso al 3,5% e si confronta con stime, uguali alla precedente rilevazione, al 3,7%.

Il salario medio mensile ha registrato una variazione nulla su base mensile, in calo rispetto al precedente + 0,4% e peggiore delle attese degli analisti a +0,3%. Su base annua sono il dato è cresciuto del 2,9%, meno del consensus e della precedente rilevazione, entrambe a +3,2%