Sogefi: nel 1° semestre 2019 calano tutti gli indicatori economici; utile a 6,9 milioni

Sogefi ha comunicato i risultati del 1° semestre del 2019. Prima di procedere ad illustrare i conti si ricorda che i valori dell’esercizio 2018 sono stati rideterminati per l’applicazione dei principi IFRS5 che riguardano lo stabilimento di Fraize, la cui cessione è stata finalizzata nel mese di aprile 2019 e IAS 29.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2019 è stato applicato il principio “IFRS 16 – Leases”, che fornisce una nuova definizione di lease ed introduce un criterio basato sul controllo (right of use) di un bene per distinguere i contratti di leasing dai contratti per la fornitura di servizi (gli effetti principali sono i seguenti: EBITDA + € 6,1 milioni, EBIT + € 0,5 milioni, Utile netto – € 1,2 milioni).

Conto economico 1° semestre 2019

Sogefi ha archiviato il 1°semestre (terminato il 30 giugno 2019) con ricavi in flessione del 4,3% (-3% a parità di cambi) a 777,8 milioni rispetto gli 812,6 milioni del pari periodo del 2018; nonostante il calo, la dinamica è stata migliore del mercato di riferimento grazie alla maggiore tenuta dell’attività in Europa.

Sul fronte della gestione operativa l’EBITDA è risultato in calo del 9,3% a 86,4 milioni, rispetto i 95,3 milioni del 1° semestre 2018; il rispettivo peso sui ricavi (EBITDA / Ricavi %) è passato dall’11,7% all’attuale 11,1%. La flessione dell’EBITDA riflette principalmente i minori volumi. Sulla stessa scia, ma con maggior magnitudo, l’EBIT è diminuito del 36% a 24,4 milioni di di euro, se confrontato ai 38,1 milioni di euro conseguiti nel corrispondente periodo del 2018; la relativa redditività (Ros, return on sale) è quindi scesa al 3,1% dal precedente valore al 4,7%.

Il 1° semestre 2019 si chiude infine con un utile netto più che dimezzato a 6,9 milioni di €, rispetto ai 14,8 milioni del pari periodo del 2018, dopo oneri fiscali per € 8,3 milioni (vs imposte per 10,4 milioni nel 1H 2019). Il risultato netto include un utile di € 4,0 milioni derivante dalla cessione dello stabilimento di Fraize (riportato nella voce “Attività operativa cessata”), che si confronta con un utile di € 3,1 milioni della stessa attività nel primo semestre 2018.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al 30 giugno 2019 l’indebitamento finanziario netto si attesta a 332,1 milioni, inclusi 64,8 milioni derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16. Escludendo tale importo, l’indebitamento finanziario al 30 giugno 2019 è pari a € 267,3 milioni e si colloca sostanzialmente in linea con l’indebitamento netto a giugno e dicembre 2018.

Il Free Cash Flow del periodo in esame è stato negativo per € 8,8 milioni ed include 5,4 milioni

per l’applicazione del principio contabile IFRS 16; escludendo l’effetto IFRS 16, il cash flow è

pari a -€ 3,4 milioni, rispetto all’importo positivo di € 3,9 milioni dello stesso periodo del 2018, come

conseguenza della minore generazione di cassa operativa per effetto dell’andamento dell’attività.

Sempre al 30 giugno 2019 il patrimonio netto, esclusa la quota di azionisti terzi, ammonta a € 195,4 milioni (rispetto i 192,9 milioni al 31 dicembre 2018).