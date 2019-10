Snam: rinnovato ed aumentato programma EMTN fino a 11 miliardi

Il Consiglio di Amministrazione di Snam ha autorizzato il rinnovo annuale del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes), avviato nel 2012 e già utilizzato per circa 9,1 miliardi di euro, incrementando il controvalore massimo complessivo da 10 a 11 miliardi di euro, anche al fine di garantire un adeguato grado di flessibilità in momenti di mercato favorevoli.

Per questo il Cda ha anche autorizzato l’emissione, da eseguirsi entro il 2 ottobre 2020, di uno o più ulteriori prestiti obbligazionari da collocare presso investitori istituzionali operanti principalmente in Europa. Il valore nominale complessivo dei prestiti obbligazionari emessi in circolazione non potrà in ogni caso superare il limite massimo di 11 miliardi di euro.

Il Programma EMTN rappresenta lo strumento adatto per reperire sul mercato significative risorse finanziarie in modo rapido, flessibile e a costi competitivi, in coerenza con la evoluzione prospettica della struttura finanziaria target della società. I titoli emessi potranno essere quotati presso uno o più mercati regolamentati e non regolamentati.