Snam: nel primo semestre 2019 crescono tutti gli indicatori economici

Snam archivia il primo semestre 2019 con tutti i principali indicatori economici in crescita. A seguire i dettagli.

Conto economico primo semestre 2019

I ricavi totali del primo semestre 2019 risultano in crescita del 4,8% a 1.332 milioni di euro, in aumento di 61 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo del 2018. L’aumento è dovuto principalmente ai maggiori ricavi regolati (+40 milioni di euro; +3,3%), nonché all’incremento dei ricavi non regolati (+21 milioni di euro; +70,0%).

Il margine operativo lordo (EBITDA) è aumentato da 1.064 milioni a 1.111 milioni, corrispondente ad una variazione positiva del 4,4%.

L’Ebit del primo semestre 2019 ammonta a 756 milioni di euro, in aumento del 3,7% rispetto i 729 milioni del corrispondente periodo del 2018.

L’ultima riga di conto economico rivela infine un utile netto di 581 milioni di euro, in aumento dell’11,1%, rispetto ai 523 milioni conseguiti nel primo semestre 2018.

Situazione patrimoniale

Gli investimenti tecnici del primo semestre 2019 ammontano a 408 milioni di euro, in aumento di 59 milioni di euro (+16,9%) rispetto ai 349 milioni del primo semestre 2018; riguardano principalmente i settori trasporto (340 milioni di euro) e stoccaggio (60 milioni di euro).

A fine giugno 2019 l’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2019 è pari a 11.523 milioni di euro, in lieve diminuzione rispetto agli 11.548 milioni di euro al 31 dicembre 2018.

Il free cash flow è invece pari a 794 milioni di euro

Outlook

Per il 2019 i vertici prevedono investimenti per circa 1,0 miliardi di euro, con un focus confermato su sostituzioni e manutenzioni.

Snam conferma anche per il 2019 la propria attenzione all’efficienza operativa, attraverso iniziative che consentano il mantenimento di un livello di costi sostanzialmente costante in termini reali per il core business.