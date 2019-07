Sesa: TIP ha perfezionato l’ingresso nella holding ITH

Tamburi Investment Partners (Tip) oggi ha perfezionato la rilevazione del 14,95% del capitale di ITH, la holding di controllo del Gruppo Sesa (di cui detiene il 52,8% del capitale).

Negli accordi anche la possibilità in capo a Tamburi di crescere ulteriormente fino al 15,75% tramite opzioni put/call con soci ITH.

Si ricorda che ITH, operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di Information Technology (“IT”) per il segmento business, consta di ricavi consolidati per oltre euro 1,5 miliardi e 2.000 dipendenti al 30 aprile 2019.

.