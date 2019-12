Sesa: con il 100% di Yarix si rafforza nella digital security

Il Gruppo Sesa, operatore di riferimento in Italia nel settore delle soluzioni di Information Technology

a valore aggiunto per il segmento business, comunica di aver definito, attraverso la controllata totalitaria Var Group, un accordo vincolante per acquisire il 49% di Yarix, società di cui Var Group già detiene il 51%.

L’acquisizione verrà effettuata sulla base di un Enterprise Value di circa 5 milioni per il 49% del capitale di Yarix, tramite pagamenti anche dilazionato e l’allineamento di valore in funzione della continuità dei risultati e del commitment delle figure chiave coinvolte nella gestione. Sarà previsto un accordo di collaborazione di durata decennale con il CEO e fondatore di Yarix Mirko Gatto, figura apicale nello sviluppo futuro della Business unit Digital Security.

Yarix è la società a capo della divisione Digital Security Var Group, con sede e Security Operation Center

a Montebelluna ed un laboratorio R&D a Tel Aviv. La società opera con la missione di prevenire e

proteggere i sistemi informatici delle imprese dai rischi di perdita dei dati e dal cybercrime. Si tratta di una delle aree di business dove è maggiore la crescita della domanda di servizi e soluzioni IT, sempre più pervasiva nelle decisioni strategiche delle aziende clienti.

Yarix ha circa 100 dipendenti, e nell’anno fiscale in corso che si chiuderà al 30 aprile 2020 (includendo i dati della controllata Gencom recentemente acquisita) produrrà ricavi per circa 20 milioni, un Ebitda pari a 2 milioni ed un utile netto dopo le imposte di oltre 1 milione.

Grazie a questa operazione, che si aggiunge all’acquisizione del 60% del capitale di Gencom avvenuta a maggio 2019, Yarix si pone l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il perimetro di ricavi e capitale umano per il prossimo triennio; la società ha attuato una strategia di sviluppo del capitale umano ed acquisizioni che, negli ultimi anni, ha permesso l’integrazione di realtà con grande potenziale e competenze (tra cui Gencom, Privatamente, Kleis).

Var Group completa in tal modo la strategia di crescita iniziata nel 2014 e finalizzata alla creazione di un polo per la gestione globale della sicurezza delle imprese.

La divisione Digital Security di Var Group offre strumenti di tutela e protezione che, in un’ottica olistica, superano la sicurezza standard fisica e infrastrutturale, oggi non più sufficienti, e si estendono all’edge network security, la sicurezza logica, la cyber security, sino alla compliance.