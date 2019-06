Sciuker Frames: partnership strategica in Cina con Wind Constructions Building Materials

Sciuker Frames comunica l’avvio di una partnership strategica per lo sviluppo e la commercializzazione delle collezioni di finestre firmate Made in Italy in Cina grazie alla collaborazione con Wind Constructions Building Materials a Tianjin, Cina.

Sciuker Frames ha avviato l’iter di deposito del marchio in Cina nonché ufficializzato la partecipazione a due degli eventi internazionali più importanti in Asia.

Le collezioni di finestre saranno protagoniste sia alla ventesima edizione della Fiera internazionale dell’edilizia in Cina (Guangzhou) CBD Fair, dal 8 all’11 luglio 2019 e al Fenestartion Bau che si terrà presso lo Shanghai New International Exhibition Center (SNIEC) dal 5 al 8 novembre 2019.

La partecipazione alla fiere internazionali sarà un’opportunità per Sciuker Frames di avviare, incrementare e consolidare gli scambi commerciali con la Cina.