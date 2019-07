Saras: nel primo semestre 2019 perdita netta di 36,6 mln

Saras archivia il primo semestre 2019 con ricavi e gestione operativa in forte calo, rispettivamente a 4,68 miliardi e 99,7 milioni. Risultato netto in rosso di 36,6 milioni.

Conto economico primo semestre 2019

Saras chiude il primo semestre del 2019 con ricavi a 4,68 miliardi di euro, in flessione del 16,3% rispetto ai 5,59 miliardi ottenuti negli stessi mesi dello scorso anno. La società segnala che il risultato riflette la diversa classificazione, effettuata a partire dal 4° trimestre 2018, dei ricavi e dei costi relativi all’attività di trading; inoltre le quotazioni petrolifere medie sono risultate in calo, così come le lavorazioni di raffineria, a causa di un piano di manutenzione più oneroso.

L’Ebitda comparable è calato da 150,4 milioni a 99,7 milioni di euro, registrando una variazione negativa del -33,7%; il calo è quasi totalmente imputabile al segmento Raffinazione che, nel primo semestre del 2019, ha operato in un contesto di mercato poco favorevole.

Infine, il primo semestre 2019 si chiude con un risultato netto comparable in rosso di 36,6 milioni, rispetto ad un utile netto di 14,9 milioni raggiunto nel precedente periodo di confronto.

Situazione patrimoniale e finanziaria al 30 giugno 2019

A fine giugno 2019 la posizione finanziaria netta era positiva per 28 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 46 milioni di inizio anno, in conseguenza all’applicazione dei nuovi principi contabili.

Nei primi sei mesi del 2019 Saras ha effettuato investimenti per 204,2 milioni di euro, principalmente rivolti al segmento Raffinazione (169,9 milioni di euro). Di questi, 70 milioni di euro si riferiscono alla capitalizzazione di costi, principalmente attribuibili al turnaround pluriennale degli impianti industriali.