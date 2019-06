Cambio di vertici per il big farmaceutico francese.

Il Cda di Sanofi ha nominato Paul Hudson (ex Novartis) come nuovo Ceo, al posto di Olivier Brandicourt che ha deciso di ritirarsi per andare in pensione. La nomina diverrà effettiva dal 1° settembre.

Hudson, 51 anni, attualmente Ceo di Novartis, ha passato la sua carriera lavorando per importanti aziende farmaceutiche come Schering Plough, Astra Zeneca e quindi anche Novartis.