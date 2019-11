Salini Impregilo fra le candidate per megaprogetto da €1,5 mld in Australia

Salini Impregilo è fra le società candidate per la sigla di un contratto riguardante un imponente progetto nell’ambito dei trasporti e la mobilità in Australia.

Il Gruppo è infatti tra i selezionati per la costruzione del progetto Sydney Gateway, del valore compreso tra i 2,2 e i 2,6 miliardi di dollari australiani (1,5 miliardi di euro), per migliorare i collegamenti stradali dall’aeroporto e Port Botany fino al nuovo snodo autostradale di Sydney a St Peters Interchange.

Il progetto prevede il completamento di collegamenti lungo la rete autostradale. Garantendo la circolazione di circa 80 mila veicoli al giorno (compresi 10.000 mezzi pesanti) su nuove strade, si permetterà alla comunità di riappropriarsi delle arterie locali. Il progetto include anche la realizzazione di un nuovo cavalcavia per i terminal nazionali dell’aeroporto del Sydney Airport.

Infrastrutture innovative e sostenibili, nella cui realizzazione Salini Impregilo è leader, sono la frontiera su cui si sta posizionando l’Australia come leader per la crescita del settore, facendo leva su partnership tra diversi attori. Il Paese, che svetta nelle classifiche mondiali per investimenti in infrastrutture, è un mercato di riferimento che il Gruppo, che è riuscito ad affermarsi grazie al proprio know-how in settori come quelli dell’acqua e dei trasporti. Un’expertise che Salini Impregilo punta ad accrescere in parallelo all’evolversi di Progetto Italia, l’operazione di consolidamento delle infrastrutture italiane per la creazione di un gruppo più grande capace di attirare i migliori talenti sul mercato.