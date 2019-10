Salini Impregilo: controllata si aggiudica contratto da 224,3 mln

La controllata Lane del Gruppo Salini Impregilo ha siglato un contratto da 255 milioni di dollari (224,3 milioni di euro) per la costruzione di un tunnel di stoccaggio idrico; l’impianto è finalizzato a ridurre le inondazioni di acque inquinate nel Lake Washington Ship Canal.

Si tratta del primo progetto nello stato di Washington per Lane, a sottolineare la sua leadership in questo settore.

Il progetto Ship Canal Water Quality Project – Storage Tunnel project, comprende la costruzione di una galleria lunga 4,2 chilometri, che permetterà di trattenere fuori dal Canale, da Salmon Bay e da Lake Union una media annuale di 276 milioni di litri di acque contaminate pluviali e di acque reflue. Note localmente con il nome di “Combined Sewage Overflow” (CSO), queste acque che si immettono nei corpi d’acqua vicino a Seattle, in seguito a piogge intense, sono potenzialmente dannose per persone, pesci, fauna ed ambiente in generale.

I lavori dovrebbero iniziare nel mese di ottobre 2019, per essere completati entro il 2022.

Salini Impregilo e Lane puntano a progetti eco-sostenibili come i tunnel idraulici all’interno del Paese,

supportando le città desiderose di gestire al meglio le inondazioni di acque fognarie non depurate e di ridurre l’inquinamento dei propri fiumi e laghi. Lo scorso marzo, Lane si è aggiudicata un contratto da 524 milioni di dollari (460 milioni di euro) per la realizzazione di un bacino di depurazione nel sud della Florida.

Tra i progetti realizzati e tuttora in corso si ricordano: il Three Rivers Protection & Overflow Reduction Tunnel (3RPORT) a Ft. Wayne, nell’Indiana; il Dugway Storage Tunnel a Cleveland, nell’Ohio; e l’Anacostia River Tunnel, che con il Northeast BoundaryTunnel (NEBT) a Washington, D.C., è parte del mega progetto Clean Rivers Project.