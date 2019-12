Saipem: si dimette il consigliere Latini

Saipem comunica che, con efficacia dalla nomina da parte del CDA di Saipem di un nuovo amministratore in sua sostituzione, il Consigliere non esecutivo e non indipendente nonché membro del Comitato per il Controllo e Rischi Pierfrancesco Latini, ha rassegnato le dimissioni in ragione del nuovo incarico assunto in SACE, quale Amministratore Delegato.