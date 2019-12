Safilo crolla (-17%): al mercato non piace il taglio dei target del nuovo piano

Il CDA di Safilo Group ieri, 10 dicembre 2019, ha approvato il Business Plan 2020-2024 del gruppo. Fra le altre cose Safilo ha ridotto i target 2020 sui ricavi netti e sul margine dell’Ebitda adjusted a causa dell’uscita della licenzia Dior. Dopo esser stata sospeso nelle prime battute di contrattazione, il titolo segna un crollo di oltre 17% a circa 1,32 euro per azione intorno alle 10:30.

I pilastri del piano sono i seguenti:

sviluppo di un modello di business moderno e di successo, incentrato sul cliente e orientato al consumatore finale (cd costumer centric), basato su una nuova strategia di trasformazione digitale;

crescita delle vendite in ottica costumer centric e attuata grazie all’aggiornamento digitale del modello di business

crescita dei margini mediante una struttura dei costi che permetta di riallineare l’attuale capacità industriale del Gruppo alle future esigenze produttive e di conseguire ulteriori efficienze nell’area del costo del venduto e delle spese generali

Outlook 2019

Le stime per il 2019 propendono per vendite nette delle attività in continuità praticamente stabili rispetto al 2018, mentre l’andamento a cambi costanti del business wholesale è stimato in crescita intorno al 3%, con la prevista buona performance di Carrera, Polaroid e Smith, principali marchi di proprietà del Gruppo.

Il margine EBITDA adjusted 2019 delle attività in continuità è atteso intorno al 5,5% delle vendite, a conferma del significativo progresso compiuto, su base organica, nel corso di tutto l’esercizio grazie al miglioramento del risultato della gestione industriale e al forte recupero a livello di costi operativi.

Revisione target 2020

Per il 2020 sono attesi ricavi netti compresi tra 960 milioni ed un miliardo di euro, rispetto all’obiettivo di 1-1,02 miliardi di euro comunicato ad agosto 2018, e un margine EBITDA adjusted (prima dell’applicazione dell’IFRS 16) a circa il 6% delle vendite rispetto al precedente obiettivo di un 8%-10%.

Lo scostamento è imputabile all’uscita della licenza Dior dopo il 2020. Il nuovo Piano include quindi la flessione prevista del business Dior nel suo ultimo anno di licenza all’interno del business Safilo,

Target 2020-2024

Le vendite nette sono attese intorno a 1 miliardo di euro nel 2024, con un CAGR (tasso composto di crescita medio annuo) nei 5 anni tra l’1% e il 2%.

un CAGR dei ricavi wholesale intorno al 4% -calcolato includendo tutti i nuovi contratti di licenza siglati nel corso del 2019-, in grado di compensare una parte significativa della flessione del business dovuta all’uscita delle licenze del lusso LVMH, prevista principalmente nel 2021 e stimata intorno ai 200 milioni di euro

un’ulteriore crescita delle vendite data dall’acquisizione del marchio Blenders Eyewear, per il quale Safilo prevede un CAGR delle vendite a doppia cifra nell’arco del Piano. L’acquisizione, insieme al previsto sviluppo delle piattaforme e-commerce di Smith, Carrera e Polaroid, dovrebbe aumentare la quota di business che il Gruppo realizza attraverso il canale di vendita e-commerce intorno al 15% delle vendite totali entro il 2024, e quella rappresentata dai marchi di proprietà a circa il 50% del business wholesale.

Nel dettaglio sono attesi:

Il margine EBITDA adjusted è atteso tra il 9% e l’11% delle vendite nel 2024. Sono attesi:

un significativo miglioramento del business wholesale 1 , grazie alle positive dinamiche di crescita attese a livello di top line e all’implementazione di un ulteriore piano di riduzione ed efficientamento dei costi per circa 45 milioni di euro;

, grazie alle positive dinamiche di crescita attese a livello di top line e all’implementazione di un ulteriore piano di riduzione ed efficientamento dei costi per circa 45 milioni di euro; un contributo positivo derivante dall’acquisizione del marchio Blenders Eyewear

La posizione finanziaria netta dovrebbe risultare positiva entro la fine del Piano. Safilo si attende:

costi straordinari di ristrutturazione complessivi intorno a 50 milioni di euro;

una diminuzione dell’incidenza degli investimenti sulle vendite, dall’attuale circa 3% a circa il 2% alla fine del Piano, periodo nel quale il mix degli investimenti, previsti per un importo cumulato intorno ai 120 milioni di euro, risulterà maggiormente rivolto a progetti di aggiornamento in senso digitale del modello di business del Gruppo.

Vi è da rilevare inoltre che le previsioni di Piano sopra elencate sono espresse a cambi costanti 2019, e che il 2020 esclude gli impatti derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16 (per permettere il confronto con gli obiettivi precedentemente forniti), mentre il 2024 include gli effetti di tale applicazione, che comportano un incremento del margine EBITDA adjusted di circa l’1%.