Safilo brilla fra le Small Cap mettendo a segno una performance al rialzo dell’8,9% a 1,016 euro per azione, in netta controtendenza all’indice di settore (in ribasso dello 0,39% a 19.359,25 punti).

A scatenare gli acquisti, si apprende da MF, il fatto che molte banche d’investimento vedono di buon occhio la possibile acquisizione da parte del big del lusso Kering. Le due società sembrano tuttavia non sbilanciarsi nel commentare la notizia.