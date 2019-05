Ryanair: nell’esercizio 2018-2019 utile netto in calo del 29% a 1,02 mld

Ryanair ha chiuso l’esercizio 2018-2019 (terminato il 31 marzo 2019) contabilizzando un utile netto di 1,02 miliardi, in calo del 29% rispetto l’anno precedente. La società segnala che la contrazione da attribuirsi alla diminuzione dei prezzi dei biglietti in contesti concorrenziali.

Il calo dei prezzi ha tuttavia indotto un aumento record dei passeggeri (incluse le società del gruppo) a 142 milioni. Si rileva anche un aumento di circa il 6% del fatturato, attestatosi 7,56 miliardi rispetto i 7,15 miliardi del precedente anno fiscale.

Per l’anno in corso (2019-2020), Ryanair rimane “cauta” in termini di previsioni e attende una lieve contrazione dell’utile netto -come proseguo del trend di debolezza in atto-, che dovrebbe attestarsi all’interno di una range compreso tra 750 e 950 milioni di euro.

Il gruppo ha comunicato inoltre l’inizio di un piano di buy back pari a 700 milioni di euro.

In una presentazione video, il Ceo del gruppo Michael O’Leary ha dichiarato: “francamente, se vivremo un periodo in cui ci saranno dure guerre sul fronte dei prezzi, i profitti soffriranno per un anno o due e penso che sia quello che gli azionisti dovrebbero aspettarsi”. Lo stesso ha poi aggiunto: “tuttavia, è chiaro nella mia mente che nei prossimi quattro o cinque anni vedremo l’emergere di quattro o cinque grandi gruppi di compagnie aeree europee, con molta più capacità di disciplina. Allo stesso tempo ci sarà una crescente pressione sul fronte dei prezzi” .