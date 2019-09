Regno Unito: PMI manifatturiero sotto le attese a agosto

L’indice Markit PMI nel settore delle costruzioni del Regno Unito ad agosto ha registrato un valore di 45 punti. Tale valore è risultato in lieve calo rispetto alla rilevazione di luglio a 45,3 punti ed al di sotto delle stime degli analisti che attendevano un valore pari a 46,5 punti.

Si segnala che il dato risulta in contrazione per il quarto mese di fila (valori inferiori a 50 indicano contrazione; viceversa per indicare espansione del settore).