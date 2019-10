Regno Unito: ad agosto calano la produzione industriale e manifatturiera

Non arrivano buone notizie dai dati di agosto sulla produzione industriale e manifatturiera del Regno Unito.

La produzione industriale ha conseguito una contrazione dello 0,6% mensile e dell’1,8% annuale, entrambe inferiori alle stime rispettivamente pari a -0,1% e -0,8%; i valori risultano peggiori anche delle rilevazioni precedenti, che vedevano una crescita congiunturale dello 0,1% ed una flessione tendenziale dell’1,1% (dato rivisto a ribasso dal -0,9% inizialmente diffuso).

La produzione manifatturiera è scesa dello 0,7% su base mensile, risultando peggiore delle stime di crescita dello 0,2% ed in frenata rispetto alla precedente rilevazione in crescita dello 0,4% (aumentato da +0,3%); su base annua il dato si è contratto dell’1,7%, molto più del calo atteso al -0,7% ed in peggioramento rispetto al precedente calo dello 0,9% (rivisto al ribasso da -0,6%).