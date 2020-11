Rally di Natale grazie a vaccini e banche centrali

Gestione e distribuzione vaccini

L’amministrazione Trump ha deciso di nominare il generale a 4 stelle della logistica militare Gustave Perna come responsabile unico per la distribuzione dei vaccini attraverso il programma Operation Warp Speed. Da maggio il generale Perna sta organizzando il sistema per distribuire in modo efficiente e veloce una serie di diversi vaccini.

In Europa invece sembra che ci possano essere dei ritardi e delle inefficienze. La Commissione Europea ha deciso, giustamente a nostro avviso, di provvedere ad acquisti di diversi vaccini con un metodo molto simile alla portfolio diversification. Rimangono tuttavia molti dubbi sul sistema di distribuzione, sulle capacità dei singoli Stati di gestire vaccini molto diversi tra di loro nella conservazione e nella inoculazione. Il vaccino Pfizer richiede enormi sforzi per il mantenimento della catena del freddo, per una produzione massiccia di ghiaccio secco, per una forte richiesta di siringhe di precisione e per un’attenta gestione dei siti di stoccaggio. I rischi di ritardo per una delle operazioni più complesse della storia recente potrebbe causare negatività sui mercati che sconteranno effetti negativi sulla ripresa economica.