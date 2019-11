Prysmian in testa al Ftse Mib con la consegna di Westernlink

Prysmian risulta in testa al Ftse Mib salendo del 4,06% a 20,63 euro per azione intorno alle 10:55.

Ad infiammare gli acquisti è stata la notizia che il collegamento Westernlink è stato preso in consegna dal cliente National Grid Electricity Transmission e ScottishPower Transmission.

Si ricorda che il progetto Westernlink riguarda il collegamento ad alta tensione in corrente continua tra la Scozia, l’Inghilterra e il Galles, in grado di raggiungere la tensione record di 600 kV; il collegamento è stato eseguito in consorzio tra Prysmian, responsabile della progettazione, produzione, installazione e collaudo dei cavi, e Siemens, responsabile delle stazioni di conversione HVDC.