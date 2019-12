Prysmian: firmati due accordi con Terna per realizzare collegamenti in cavo

Prysmian Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, ha siglato con Terna, tramite la sua controllata Terna Rete Italia, due nuovi importanti contratti per la realizzazione di collegamenti in cavo.

Il primo accordo, del valore di €50 milioni (comprensivo degli oneri per la sicurezza), riguarda un cavo da 150 kV in corrente alternata che collegherà le stazioni elettriche di Zuel e Somprade (provincia di Belluno).

Il programma prevede la conclusione dei lavori d’installazione entro il 2020, in tempo utile per i prossimi Mondiali di Sci previsti a Cortina nel 2021.

Il secondo, sempre relativo ad un cavo da 150 kV in corrente alternata, è un contratto quadro da €26 milioni -con una opzione per ulteriori €26 milioni- a supporto degli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e l’aumento dell’affidabilità del sistema di trasmissione nell’Italia Meridionale.

Per entrambi i progetti, i cavi saranno prodotti presso gli stabilimenti di Pignataro Maggiore (Italia) e Gron (Francia).