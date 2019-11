Prysmian: consegnate 3 interconnessioni HVDC da €1 mld in 10 giorni

Prysmian Group comunica di aver completato con successo e consegnato negli ultimi dieci giorni tre importanti progetti ad alta tensione in corrente continua (HVDC) per un valore totale di oltre €1 miliardo, a testimonianza delle proprie capacità di esecuzione dei progetti.

L’interconnessione COBRAcable, assegnata a febbraio 2016 da TenneT TSO B.

V. ed Energinet SOV, rispettivamente operatori della rete di trasmissione olandese e danese, collega Olanda e Danimarca (sistema in cavo HVDC ± 320 kV per una rotta totale di 350 km).

Il collegamento offshore DolWin3, assegnato a febbraio 2013 da Alstom Grid (ora GE Grid GmbH) per conto dell’operatore di rete tedesco-olandese TenneT, collega la piattaforma di conversione offshore DolWin Gamma alla rete elettrica dell’entroterra tedesco (sistema in cavo HVDC ± 320 kV per una rotta totale di 160 km).

L’interconnessione MON.ITA, assegnata a ottobre 2012 da Terna Rete Italia S.p.A., collega il Montenegro alla penisola italiana (sistema in cavo HVDC ± 500 kV per una rotta totale di circa 440 km).

“Negli ultimi anni Prysmian ha fatto ingenti investimenti, e continuerà a farli, per supportare la massiccia espansione della rete di trasmissione necessaria per un futuro a zero emissioni. Siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo di infrastrutture di una tale portata strategica. Prysmian svolge un ruolo chiave nello sviluppo di reti di trasmissione elettrica efficienti e sostenibili.” ha sottolineato Raul Gil, Submarine Business Unit Vice-President di Prysmian.

“Grazie alle nostre competenze e all’ampia gamma di asset, che includono anche le navi posacavi all’avanguardia e i mezzi di interro ad alta tecnologia, siamo ora in grado di garantire una perfetta esecuzione dei nostri progetti” ha aggiunto Alberto Boffelli, Head of Project Operations, Projects BU, Prysmian Group.