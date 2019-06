Prysmian: affare da 140 mln per collegamenti di nuovi parchi eolici in Germania

Prysmian Group si è aggiudicato un’importante commessa da circa 140 milioni dal gestore di rete tedesco olandese TenneT, per il collegamento di nuovi parchi eolici offshore alla rete elettrica tedesca di terraferma.

L’accordo prevede che Prysmian fornirà, installera e collauderà un collegamento in cavo sottomarino e terrestre ad alta tensione in corrente continua con isolamento, incluso il relativo sistema in cavo fibra ottica, e comprende un tracciato sottomarino di 100 km e terrestre per 30 km.

Ciò consente di collegare la piattaforma di conversione offshore DolWin epsilon, situata nel Mare del Nord a circa 100 km dalla costa tedesca, alla stazione di conversione Emden/Ost nell’entroterra, con lo scopo di trasmettere l’energia rinnovabile prodotta alla rete elettrica tedesca.

Il completamento del progetto è previsto entro la metà del 2024.