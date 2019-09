Privatizzazioni: l’ipotesi del piano Capricorn

Il precedente governo Lega-M5S, lo scorso anno, aveva promesso a Bruxelles un piano di privatizzazioni da circa 18 miliardi, da attuare entro il 2019, per contenere il debito pubblico e far quadrare i conti; allo stato attuale non è stato incassato neanche un euro.

Sarà dunque un’intenso e lungo lavoro per il neo-eletto ministro dell’economia Roberto Gualtieri. Soluzione al problema? Si starebbe pensando al piano “Capricorn” promosso dall’amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo.

Il piano prevedrebbe il trasferimento alla stessa Cassa delle rimanenti partecipazioni facenti capo al ministero dell’Economia. Nella lista partecipazioni statali riguardanti società quotate rientrano ENI, ENAV, Poste Italiane, Leonardo, Monte dei Paschi di Siena, la cui capitalizzazione totale arriverebbe a coprire almenobuona parte dei 18 miliardi promessi da Giovanni Tria nel precedente governo.