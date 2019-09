Poste: in partnership con Moneyfarm ne acquisisce una partecipazione

Poste Italiane e Moneyfarm hanno siglato un accordo di partnership per l’offerta di innovativi servizi di investimento digitali e di gestione del risparmio destinati ai clienti di Poste Italiane. La partnership di Poste Italiane con Moneyfarm contribuisce allo sviluppo della piattaforma controllata-aperta di prodotti di risparmio gestito, in ottica di proseguimento del processo di trasformazione digitale del Gruppo.

In base all’accordo Poste Italiane distribuirà un servizio di gestione patrimoniale in ETF con 7 linee di investimento (due delle quali sviluppate esclusivamente per i clienti di Poste Italiane).

I portafogli saranno gestiti conformemente alla filosofia di Moneyfarm, che si fonda su asset allocation strategica, diversificazione, orizzonte di lungo termine ed efficienza di costo.

Moneyfarm definirà e gestirà il portafoglio di investimento più adatto per ogni investitore; Poste Italiane si occuperà dell’assistenza alla clientela e del CRM, per garantire la migliore esperienza durante tutto il processo.

Poste ha poi sottoscritto un contratto con Moneyfarm Holding che prevede un aumento di capitale da parte di quest’ultima per un valore di circa 40 milioni di euro (36 milioni di sterline) mediante l’emissione di Azioni di Categoria C che saranno sottoscritte da Poste Italiane, in qualità di lead investor, e da Allianz Asset Management (attualmente azionista di minoranza di riferimento di Moneyfarm Holding). L’operazione di collocamento privato terminerà entro la fine del 2019, previe le necessarie autorizzazioni delle autorità di vigilanza, e consentirà a Poste di acquisire una partecipazione di minoranza in Moneyfarm Holding.

Moneyfarm, creata nel 2011, è una società indipendente di gestione digitale del risparmio specializzata in portafogli in ETF, operativa in Italia, Regno Unito e Germania (dove ha di recente avviato le attività, sviluppando una soluzione di investimento in joint venture con Allianz).