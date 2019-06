Portobello: firmato accordo per sviluppare business di una rete in franchising

Portobello e WM Capital hanno siglato un accordo per la valutazione dell’avvio e dello sviluppo di una rete in franchising dei negozi a marchio Portobello. Portobello offrirà visibilità attraverso gli spazi pubblicitari proprietari come corrispettivo a titolo di permuta parziale.

In particolare, si legge dal comunicato, l’accordo prevede che WM Capital nel corso del prossimo semestre offrirà oltre ai propri servizi di consulenza per la valutazione dello sviluppo di Portobello nella modalità del franchising, anche spazi e servizi pubblicitari sul Magazine e Portale AZ Franchising fino al 31 dicembre 2020.

Portobello invece, si impegnerà ad offrire a WM Capital i propri spazi pubblicitari nei circuiti dei rotor digitali e nei maxi digital wall fino al 31 ottobre 2019