Popolare Bari: dal Fitd subito €310 mln per il salvataggio

Buon fine anno per Banca Popolare di Bari. Il Consiglio del Fitd avrebbe “deliberato di assumere l’impegno a concorrere alla complessiva operazione di rafforzamento patrimoniale per l’importo massimo di 700 milioni di euro” per l’istituto affidato ai commissari Enrico Ajello e Antonio Blandini.

Il board, nella riunione di oggi, su proposta del Comitato di gestione, tenuto conto della richiesta avanzata dai commissari straordinari il 27 dicembre, ha approvato all’unanimità un intervento a favore della Banca Popolare di Bari per l’importo di 310 milioni”.

“L’intervento -continua il comunicato-,che verrà effettuato attraverso un versamento in conto futuro aumento di capitale della banca, “costituisce una misura di carattere anticipatorio, nel quadro di un ampio progetto di rafforzamento patrimoniale di 1,4 mld di euro, da realizzare nei prossimi mesi”.

A conclusione la nota rimarca che “con questa operazione il Fitd, espressione del settore bancario nel suo insieme, ha ancora una volta offerto il proprio contributo, con mezzi propri, alla stabilità del sistema e alla tutela dei depositanti, ponendo le premesse per un’azione di salvataggio e di rilancio della Banca Popolare di Bari. A tal fine il Fondo interbancario assicura ai commissari straordinari il proprio sostegno nell’azione strategica e gestionale da intraprendere”.