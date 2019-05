Poligrafica S. Faustino: Cda approva progetto di fusione per incorporazione di Psfinteractive

Poligrafica S. Faustino S.p.A, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana ed attiva nei servizi tecnologici di comunicazione, rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in data 24/05/2019, il progetto di fusione per incorporazione in Poligrafica S. Faustino S.p.A. della controllata Psfinteractive S.r.l.

Il fine primario è quello di integrare le attività della Psfinteractive S.

r.l. per semplificare le attività amministrative e gestionali con significative riduzioni di costi. L’incorporazione è inoltre atta ad ottenere una maggiore efficienza dei processi produttivi e di risparmi di costi amministrativi anche tramite una riduzione dei livelli decisionali e le sinergie operative connesse all’eliminazione delle transazioni infragruppo non più necessarie.