Poligrafica S. Faustino, società quotata sul Segmento STAR ed attiva nei servizi tecnologici di comunicazione, rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Poligrafica S. Faustino della società controllata Psfinteractive, non essendo pervenuta alcuna richiesta dei soci di sottoporre all’assemblea straordinaria la decisione in merito alla suddetta fusione.